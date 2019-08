Bukow/Sandten bei Fünfkampf-EM auf Rang sieben

Köln (SID) - Pia Bukow (Spandau) und Matthias Sandten (Bonn) haben zum Auftakt der EM der Modernen Fünfkämpfer im britischen Bath den siebten Platz in der Mixed-Staffel belegt. Das deutsche Duo kam auf 1359 Punkte, 79 Zähler weniger als die Sieger Myles Pillage und Kerenza Bryson. Die Lokalmatadoren eroberten schon beim Aufakt im Fechten die Führung und gaben diese bis zum Ende nicht mehr ab. Die Teams aus Tschechien und Italien lagen auf den Rängen zwei und drei.

Pia Bukow wurde mit Team-Partner Matthias Sandten Siebte © SID

Am Mittwoch steht in Bath die Männer-Staffel mit Pele Uibel (Spandau) und Jan Kauffmann (Berlin) auf dem Programm, die Frauen-Staffel findet ohne deutsche Beteiligung statt. Die Einzel-Entscheidungen folgen am Wochenende, dort bedeutet ein Platz unter den besten Acht einen Quotenplatz für Olympia 2020 in Tokio. Pro Nation gibt es maximal einen Platz.