Bundesliga-Auftaktsieg für Rekordmeister THW Kiel

Ludwigshafen (SID) - Der deutsche Rekordmeister THW Kiel hat sein Auftaktspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Alfred Gislason setzte sich bei den Eulen Ludwigshafen mit 26:19 (13:11) durch, wurde ihrer klaren Favoritenrolle allerdings lange nicht gerecht.

THW Kiel startet mit Auswärtssieg © SID

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, das war okay", sagte Gislason, "in der ersten Halbzeit war ich mit unserer Angriffsleistung alles andere als zufrieden. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser in der Abwehr gespielt und auch vorne im Angriffspressing. Ich denke, dass die Mannschaft anfangs auch ein bisschen nervös war."

Die Eulen, die zum Auftakt eine Niederlage beim Aufsteiger Bergischer HC kassiert hatten, kamen gut in die Partie. Das Team von Trainer Benjamin Matschke setzte sein Vorhaben, den prominenten Gast zu ärgern, auch um und führte vor 2249 Zuschauern zwischenzeitlich 5:3. Die Kieler um den in Halbzeit eins überragenden Niclas Ekberg kamen zurück, ohne sich jedoch klar absetzen zu können.

Im zweiten Durchgang machte der THW dann mehr Druck, baute seinen Vorsprung stetig aus und kam zu einem standesgemäßen Erfolg. "Bis zur 45. Minute haben wir es ganz gut gemacht, aber wir hatten schon Riesenprobleme in der zweiten Halbzeit", gestand Eulen-Coach Matschke ein.

Beste Werfer der Kieler waren Ekberg und Lukas Nilsson mit jeweils sechs Toren. Beim Gastgeber traf Alexander Feld als sicherster Schütze viermal.