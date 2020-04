Bundesliga Home Challenge: Amiri startet für Leverkusen

Berlin (SID) - Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen tritt bei der Bundesliga Home Challenge an der Konsole an. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte, ersetzt der 23-Jährige Defensivmann Wendell am kommenden Wochenende bei der dritten Runde des neuen eSport-Wettbewerbs. Amiri bekommt es gemeinsam mit Leverkusens eSport-Profi Kai "deto" Wollin am Samstag (20.30 Uhr) mit dem VfB Stuttgart zu tun.

Auch andere Bundesligisten wechseln im Aufgebot. Für Schalke 04 startet Jean-Claire Todibo anstatt eSportler Tim "Tim_Latka" Schwartmann als zweiter Lizenzspieler neben Nassim Boujellab. Werder Bremen bringt in Milos Veljkovic nach Maximilian Eggestein und Davie Selke den dritten Fußballer in drei Wochen. Während der FSV Mainz 05 auf Abwehrspieler Moussa Niakhate setzt, kommt bei Hertha BSC Pascal Köpke für Maximilian Mittelstädt in den Kader. Das Schiedsrichter-Team bilden erneut Deniz Aytekin und Daniel Schlager.

Üblicherweise ist für jedes der 30 Teams mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld", wie zum Beispiel ein eSportler, am Start. Jede Begegnung des Turniers besteht aus zwei einzelnen Partien, insgesamt sind 25 Minuten Spielzeit pro Ansetzung vorgesehen. Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein. Aktuell ruht wegen der Coronakrise sowohl der Spielbetrieb in den Fußball-Ligen als auch in der FIFA Global Series der eSportler.