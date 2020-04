Bundesliga Home Challenge: Schalke Favorit im virtuellen Ruhrderby

Berlin (SID) - Schalke 04 geht bei der Bundesliga Home Challenge als Favorit ins virtuelle Ruhrderby. Bei Sportwettenanbieter bwin beträgt die Quote für einen Sieg von Schalkes Mittelfeldspieler Nassim Boujellab am Samstag (17.10 Uhr) gegen Borussia Dortmunds Flügelflitzer Achraf Hakimi lediglich 1,18. Siegt Hakimi winkt das 7,00-Fache des Einsatzes. Sollte eSportler Tim "Tim_Latka" Schwartmann für die Königsblauen Dortmunds Eldin Todorovac in der Simulation FIFA 20 bezwingen, steht die Quote bei 1,40.