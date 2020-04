"Bundesliga Home Challenge" um zwei Spieltage verlängert

Frankfurt/Main (SID) - Die "Bundesliga Home Challenge" wird auch an den beiden kommenden Wochenenden stattfinden. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mitteilte, wird der Wettbewerb in der Simulation FIFA 20 um zwei Spieltage verlängert. Es werden erneut 29 der 36 deutschen Profiklubs teilnehmen, darunter auch wieder das Schiedsrichter Duo Deniz Aytekin/Daniel Schlager.

Aytekin tauscht Gelbe und Rote Karten gegen das Gamepad © SID

Am Samstag kommt es unter anderem zum Duell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (17.10 Uhr), am Ostersonntag treffen die beiden Schiedsrichter auf Darmstadt 98 (18.00 Uhr). Üblicherweise ist pro Team mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld", wie zum Beispiel ein eSportler, am Start.

Jede Begegnung des Turniers besteht aus zwei einzelnen Partien, insgesamt sind 25 Minuten Spielzeit pro Ansetzung vorgesehen. Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein. Aktuell ruht wegen der Coronakrise sowohl der Spielbetrieb in den Fußball-Ligen als auch in der FIFA Global Series der eSportler.