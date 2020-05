Bundesliga-Saisonfinale am 27. Juni

Frankfurt/Main (SID) - Der deutsche Fußball-Meister soll am 27. Juni (Samstag) gekürt werden. Das verkündete die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz. Die Entscheidungen in der 2. Liga sollen, sofern es die Coronalage zulässt, wie gewohnt einen Tag darauf am Sonntag fallen.

Der letzte Bundesliga-Spieltag ist für Ende Juni geplant © SID

Die Politik hatte am Mittwoch grünes Licht für den Restart des Profifußballs geben. Beide Ligen starten am Samstag, den 16. Mai. Die DFL plant für die Bundesliga vorerst mit zwei englischen Wochen und sieht daher auch noch Luft, das Nachholspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt anzusetzen.