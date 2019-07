Bundesliga-Spielplan: Gladbach gegen Schalke erstes Samstagabendspiel

Frankfurt/Main (SID) - Das Westduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 ist am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga das erste Topspiel am Samstagabend (17. August). Das ergibt sich aus der zeitgenauen Ansetzung der Spieltage 1 bis 6 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL). Das Eröffnungsspiel der 57. Saison bestreiten - wie bereits bekannt - Titelverteidiger FC Bayern und Hertha BSC am 16. August.

Gladbach und Schalke bestreiten das erste Topspiel © SID

In der 2. Liga wurden die Spieltage 3 bis 8 zeitgenau festgelegt. Das Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV ist am 16. September ein Montagabendspiel, ebenso das Duell der Bundesliga-Absteiger Hannover 96 und 1. FC Nürnberg (30. September).