Bundesliga und 2. Liga mit Rekord-Ticketabsatz in der Hinrunde

Frankfurt/Main (SID) - Die beiden deutschen Fußball-Topligen haben in der Hinrunde 2018/19 für einen Rekord beim Ticketabsatz gesorgt. Die Klubs der ersten und zweiten Bundesliga setzten insgesamt 9.418.148 Eintrittskarten ab. Das bedeutet eine Steigerung von 2,4 Prozent im Vergleich zur Hinrunde der Vorsaison (9.198.684).

Rekord-Ticketabsatz für Bundesliga und 2. Liga © SID

Während die Entwicklung in der höchsten deutschen Spielklasse mit 2,8 Prozent leicht zurückging (42.217 abgesetzte Eintrittskarten pro Partie), stieg der Schnitt in der zweiten Liga mit 15,9 Prozent deutlich an (19.339). Die Unterschiede ergeben sich aus der auf- und abstiegsbedingten Veränderung der beiden Spielklassen.

Der Wegfall der zuschauerstarken Klubs Hamburger SV und 1. FC Köln konnte durch die Aufsteiger 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf nicht ganz kompensiert werden.