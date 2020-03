Bundesligaspieler kritisieren DFL-Entscheidung: "Wie Affen im Zirkus"

Köln (SID) - Erste Bundesligaspieler haben Kritik an den Geisterspielen am Wochenende und der Aussetzung des Spielbetriebs erst in der kommenden Woche geäußert. "Fußballer werden in dieser Situation wie Affen im Zirkus behandelt", schrieb Torwart Rafal Gikiewicz vom Aufsteiger Union Berlin. Bayern Münchens Mittelfeldstar Thiago twitterte: "Das ist verrückt. Bitte hört auf herumzualbern und kommt in der Realität an. Lasst uns ehrlich sein, es gibt wichtigere Prioritäten als Sport."

Thiago kritisierte die Entscheidung der DFL scharf © SID

Abwehrspieler Uwe Hünemeier vom SC Paderborn äußerte sich ebenfalls beim Kurznachrichtendienst: "Es ist nicht der Zeitpunkt, um noch Zeit zu verlieren!! Priorität hat einzig und allein die Gesundheit aller."

Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte am Freitag vorgeschlagen, wegen der Corona-Pandemie den Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Liga ab dem kommenden Dienstag bis einschließlich 2. April auszusetzen. Der Spieltag am Wochenende soll ohne Zuschauer ausgetragen werden.