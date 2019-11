Bundesrat beschließt Änderung des Rennwettengesetzes

Köln (SID) - Rennvereine erhalten in Zukunft auch die Rennwettsteuerrückerstattung von Buchmachern mit Sitz im Ausland, die Wetten auf deutsche Pferderennen veranstalten. Eine entsprechende Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes durch den Bundestag bestätigte der Bundesrat am Freitag in Berlin. Bisher war diese Rückerstattung lediglich aus dem Steueraufkommen inländischer Wettanbieter erfolgt.

Pferderennen: Rennwettengesetz wird geändert © SID

"Das ist ein sehr guter Tag für den Galopprennsport. Wir danken für diese dringend benötigte Unterstützung unserer Rennvereine", beurteilte Michael Vesper, Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen, die Entscheidung. Laut vorläufigen Schätzungen beläuft sich die zusätzliche Rückerstattung auf einen hohen sechsstelligen Betrag pro Jahr.