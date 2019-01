Bundestrainer Bauer will Vierschanzentournee für Frauen

Düsseldorf (SID) - Bundestrainer Andreas Bauer macht sich für die Skispringerinnen stark und möchte eine Vierschanzentournee auch für die Frauen. Organisatorisch sieht der 54-Jährige überhaupt keine Probleme. "Am Tag der Qualifikation der Männer findet ja nur ein Durchgang statt. Da wäre Zeit, den Wettkampf der Frauen auszutragen", sagte der Oberstdorfer, 1986/87 selbst Sechster bei der Tournee, der Rheinischen Post.

Laut Bauer würde man mit einer solchen Maßnahme zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. "Die Tradition könnten wir so einfach aufnehmen und hätten am Ende eine Vierschanzentournee-Siegerin", so Bauer. Bei der Quali in Oberstdorf waren zuletzt 16.000 Zuschauer an der Schanze. Diesen könnte mit einer Frauen-Konkurrenz ein weiterer Wettbewerb geboten werden.

Eine solche Initiative müsste vom Weltverband FIS vorangetrieben werden. Bauer sitzt selbst im FIS-Komitee und will andere Nationen von der Idee überzeugen. Seine Hoffnung setzt er auf den zuständigen FIS-Renndirektor: "Walter Hofer ist bekannt für innovative Ideen. Vielleicht initiiert er das zum Ende seiner Amtszeit noch." Hofer stellt sein Amt 2020 zur Verfügung.

Im Frauen-Skispringen hat sich in letzter Zeit ungeachtet dessen schon viel getan. Bei der WM springen die Frauen bereits im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit den Männern. Auch wird ein Teamspringen für Frauen künftig ins WM-Programm aufgenommen. Zudem nehmen die Frauen parallel zu den Männern an der im März beginnenden Raw-Air-Tour in Norwegen von der Großschanze teil.