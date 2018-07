Bundestrainer Becker benennt Springreiter-Equipe für Nationenpreis

Aachen (SID) - Simone Blum (Zolling) wird mit Alice die deutsche Equipe der Springreiter beim Nationenpreis im Rahmen des CHIO in Aachen am Donnerstagabend (19.30 Uhr/WDR) als Startreiterin anführen. Nach der 29-Jährigen gehen Laura Klaphake (24/Steinfeld) mit Catch Me If You Can und Maurice Tebbel (24/Emsbüren) mit Chaccos' Son in den Parcours. Schlussreiter der jungen deutschen Mannschaft ist Routinier Marcus Ehning (44) auf Pret a Tout. Das gab Bundestrainer Otto Becker am Mittwoch bekannt.

Bundestrainer Becker blickt optimistisch in die Zukunft © SID

Die Mannschaft für den Nationenpreis der Dressurreiter, der am Donnerstagmorgen (9.30 Uhr) mit dem Grand Prix beginnt, stand bereits zuvor fest. Für Deutschland reiten neben der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) mit Sammy Davis jr., Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera und Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Damsey.

Einen Dämpfer erlitten am Mittwoch hingegen die Ambitionen der Vielseitigkeitsreiter für ihren am Freitag beginnenden Nationenpreis, da der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) und Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) ausfallen. Sowohl Jungs Erfolgspferd Sam als auch Auffarths Opgun Louvo sind kurzfristig nicht einsatzbereit.

Für die beiden rücken Andreas Dibowski (Döhle) mit Corrida und Kai Rüder (Blieschendorf) mit Colani Sunrise ins Team um Europameisterin Ingrid Klimke (Münster) mit Hale Bob und die deutsche Meisterin Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot.