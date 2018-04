Bundestrainer Löw: Neuer im Trainingslager dabei

München (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer wird nach seiner langen Verletzungspause mit der Nationalmannschaft ins WM-Trainingslager nach Südtirol (23. Mai bis 7. Juni) reisen. Das bestätigte Bundestrainer Joachim Löw vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Bayern München und Titelverteidiger Real Madrid bei Sky.

Neuer wird mit der Mannschaft ins Trainingslager reisen © SID

Wann der Bayern-Keeper und DFB-Kapitän nach Eppan kommt, ließ Löw offen. Theoretisch könnte Neuer mit den Bayern noch im Finale der Königsklasse am 26. Mai in Kiew beschäftigt sein. Löw geht davon aus, dass Neuer nach seiner siebenmonatigen Leidenszeit wegen eines Mittelfußbruchs noch auf den WM-Zug aufspringt.

"Er ist wieder im Training und macht Tag für Tag Fortschritte. Aber natürlich muss er ein bisschen aufholen", so der Bundestrainer, der nur Neuers Teilnahme am Trainingslager bestätigte. Am 15. Mai gibt Löw in Dortmund sein vorläufiges Aufgebot für die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) bekannt.

Weltmeister Neuer hatte zuvor geäußert, dass er von seiner WM-Teilnahme ausgeht: "Ich denke schon, dass ich dabei bin und auch spielen kann. Und das will ich auch", sagte der 32-Jährige dem Magazin stern. Neuer hofft noch in dieser Saison auf einen Einsatz für seinen Klub.

Neuer hatte sich im vergangenen September den dritten Mittelfußbruch seiner Karriere zugezogen. Er trägt seitdem im linken wie im rechten Fuß zur Stabilisierung eine Titanplatte. Seit Ende März befindet er sich wieder im Training auf dem Platz.