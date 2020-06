Bundestrainer Rödl: BBL hat sich "extrem entwickelt"

Köln (SID) - Trotz bislang fehlender Erfolge deutscher Mannschaften in der Euroleague sieht Bundestrainer Henrik Rödl die Basketball-Bundesliga (BBL) auf dem besten Weg, Europas Topliga zu werden. "Weit sind wir davon nicht entfernt", sagte der 51-Jährige der Sport Bild. Im kontinentalen Vergleich müsse sich die Liga aktuell nicht verstecken, denn sie habe sich "extrem entwickelt".

Hat alle NBA-Profis an Bord: Bundestrainer Henrik Rödl © SID

Die andauernde Corona-Pandemie könnte dem deutschen Basketball auf dem Weg an die Spitze sogar helfen. "Die wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie sind für die Klubs im Ausland größer als in Deutschland. Wir sind ja auch die einzige Liga, wo schon weitergespielt wird", sagte Rödl. Dies sei ein "Riesenzeichen". Derzeit habe die spanische Liga aber noch die Nase vorn. In der europäischen Eliteklasse warten deutsche Mannschaften bis heute auf einen Einzug unter die besten Acht.

Beim laufenden BBL-Finalturnier in München traut Rödl ratiopharm Ulm eine bedeutende Rolle zu. "Sie machen bislang den frischesten und fittesten Eindruck. Sie spielen mit toller Energie", so Rödl. Der deutsche Meister soll am 28. Juni gekürt werden.