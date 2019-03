Bundestrainer glaubt nicht an Rücktritt von Neureuther

Kranjska Gora (SID) - Skirennläufer Felix Neureuther wird seine Karriere allem Anschein nach fortsetzen. "Es würde mich überraschen, wenn er zurücktritt. Ich glaube es nicht", sagte Bundestrainer Mathias Berthold am Wochenende. Er sei im Austausch mit Neureuther, "wir sind in Beratungen, wie wir die Dinge maximieren können, das ist derzeit unser Hauptgesprächsthema. Da ging es nicht um einen Rücktritt".

Laut Coach Berthold setzt Neureuther seine Karriere fort © SID

Neureuther wiederholte vor dem Weltcup-Slalom am Sonntag in Kranjska Gora/Slowenien, dass er sich nach dem letzten Rennen beim Finale in der kommenden Woche in Soldeu/Andorra (13. bis 17. März) überlegen wolle, wie es weitergeht. "Es ist von vielen Faktoren abhängig. Daher werde ich mir dafür die Zeit nehmen. Ich bin aber schon motiviert - denn Skifahren ist das, was ich fast mein ganzes Leben lang mache", sagte er im ORF.