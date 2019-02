CAS sperrt zwölf russische Leichtathleten um Olympiasieger Uchow wegen Dopings

Lausanne (SID) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat zwölf russische Leichtathleten um den London-Olympiasieger Iwan Uchow wegen Dopings gesperrt. Das teilte der CAS am Freitagnachmittag mit. Grundlage der Sperren ist der Report des WADA-Sonderermittlers Richard McLaren. Der Kanadier hatte in seiner von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) in Auftrag gegebenen Untersuchung institutionelles Doping in Russland aufgedeckt.

Gewann 2012 in London eine Goldmedaille: Iwan Uchow © SID

Uchow, Goldmedaillengewinner im Hochsprung bei den Olympischen Spielen in London, wurde für vier Jahre gesperrt, seine Ergebnisse zwischen dem 16. Juli 2012 und dem 31. Dezember 2015 annulliert. Insgesamt bewegen sich die Sperren der Sportler zwischen zwei und acht Jahren. Zu den gesperrten Athleten gehört unter anderem auch die ehemalige Hochsprung-Weltmeisterin und London-Dritte Swetlana Schkolina.

Seit November 2015 ist der russische Leichtathletik-Verband RUSAF wegen des Dopingskandals vom Weltverband IAAF ausgeschlossen. Daher ist laut Statuten der IAAF der CAS für die Sanktionierung russischer Leichtathleten zuständig.

Gegen die Urteile können die Athleten innerhalb von 21 Tagen Einspruch einlegen.