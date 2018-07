CHIO Aachen ohne Rothenberger und Cosmo

Aachen (SID) - Der Deutsche Dressur-Meister Sönke Rothenberger (Bad Homburg) hat seine Teilnahme beim CHIO in Aachen (13. bis 22. Juli) wegen eines Infekts seines Pferdes Cosmo abgesagt. "Wir bedauern das natürlich sehr. Aber es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Pferd zu schonen", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu. Schließlich gehöre das Paar zu "unseren Topfavoriten für die Weltreiterspiele in Tryon".

Sönke Rothenberger und Cosmo nicht beim CHIO dabei © SID

Der 23 Jahre alte Rothenberger und Cosmo gaben 2016 in Rio bei den Olympischen Spielen ihr Championatsdebüt und sicherten sich im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften in Göteborg neben Teamgold auch Einzel- und Kürsilber. In diesem Jahr gewann das Paar bei den Deutschen Meisterschaften in Balve Doppel-Gold. Statt Rothenberger geht nun Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit ihrer Stute Damsey FRH in Aachen an den Start.