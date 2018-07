CHIO: Ehning im Preis von Europa als Dritter knapp geschlagen

Aachen (SID) - Marcus Ehning (Borken) hat beim Preis von Europa im Rahmen des CHIO in Aachen den ersten Sieg für die deutschen Springreiter nur knapp verpasst. Der Mannschafts-Olympiasieger von Sydney blieb auf Funky Fred im Stechen des mit 125.000 Euro dotierten Springens am Mittwoch in 48,72 Sekunden zwar fehlerfrei, doch fehlten ihm als Drittplatziertem 1,42 Sekunden zum Sieg.

Ehning hat es auf Funky Fred ins Stechen geschafft © SID

Der erste Platz ging an den Schweden Henrik von Eckermann auf Castello (0/47,30 Sekunden) vor dem zweimaligen Team-Olympiasieger McLain Ward (USA) auf HH Azur (0/47,56).

Auch Laura Klaphake (Steinfeld) auf Catch Me If You Can und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) auf Convall hatten sich für das Stechen qualifiziert. Doch die beiden verzichteten aufgrund der anstehenden Aufgaben in der Soers auf die Teilnahme. Schon am Donnerstagabend (19.30 Uhr/WDR) steht der Nationenpreis auf dem Programm. Weishaupt wurde Zehnter, Klaphake belegte Rang elf.

Überschattet wurde das Stechen von zwei Stürzen. Der Brasilianer Yuri Mansur wurde am dritten Hindernis von seinem Pferd Vitiki abgeworfen. Während Mansur sofort wieder auf den Beinen war, verletzte sich der zehnjährige Hengst am rechten Vorderbein und wurde zur näheren Untersuchung abtransportiert. Auch die Team-Olympiasiegerin von Peking, Laura Kraut (USA), wurde von ihrem Wallach Confu abgeworfen, beide blieben aber offenbar unverletzt. London-Olympiasieger Steve Guerdat (Schweiz) entging mit Bianca im Stechen einem Sturz nur knapp.

Der Preis von Europa ist die erste Qualifikation für den Großen Preis von Aachen am Sonntag, den Weishaupt 2016 gewann. Dieser ist Bestandteil der Grand-Slam-Serie, die außerdem noch in Genf, Spruce Meadows/Kanada und 's-Hertogenbosch/Niederlande Station macht. Gewinnt ein Reiter drei dieser vier Springen nacheinander, erhält er eine Million Euro Preisgeld. Entscheidet er alle vier für sich, gibt es noch einmal eine Million Euro als Bonus obendrauf.