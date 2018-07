CHIO: Elf Deutsche reiten um den Großen Preis von Aachen

Aachen (SID) - Elf deutsche Springreiter kämpfen am Sonntag (13.30 Uhr) beim CHIO in Aachen um den Großen Preis. Neben der siegreichen Equipe aus dem Nationenpreis mit Simone Blum (Zolling), Laura Klaphake (Steinfeld), Maurice Tebbel (Emsbüren) und Marcus Ehning (Borken) stehen unter anderem die Routiniers Christian Ahlmann (Marl) und Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) im 40-köpfigen Starterfeld. Auch Philipp Weishaupt (Riesenbeck), der das mit einer Million Euro dotierte Springen 2016 gewonnen hatte, geht am Sonntag in den Parcours.

Auch Christian Ahlmann ist am Sonntag dabei © SID

Der Große Preis von Aachen ist Bestandteil der Grand-Slam-Serie, die außerdem noch in Genf und Spruce Meadows/Kanada sowie seit 2018 auch in 's-Hertogenbosch/Niederlande Station macht. Da Weishaupt im September beim Springen in Spruce Meadows gesiegt hatte, winkt ihm bei einem Erfolg in Aachen eine Zusatzprämie von 250.000 Euro.

Gewinnt ein Reiter drei dieser vier Springen nacheinander, erhält er eine Million Euro Preisgeld. Der Einzige, der dies bislang schaffte, war 2014/15 der Brite Scott Brash. Entscheidet ein Reiter sogar nun auch alle vier Springen für sich, gibt es noch einmal eine Million Euro als Bonus obendrauf.