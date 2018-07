CHIO: Ire Kenny gewinnt Preis des Handwerks - Beerbaum Siebter

Aachen (SID) - Der irische Springreiter Darragh Kenny hat beim CHIO in Aachen den Preis des Handwerks gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Mittwoch mit einem fehlerfreien Ritt auf seinem Wallach Cacan in 65,64 Sekunden vor dem Ägypter Abdel Said (0/67,58) auf Venise du Reverdy und dem Franzosen Thierry Rozier (0/70,01) auf Star durch.

Darragh Kenny gewinnt den Preis des Handwerks © SID

Bester Deutscher war der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum (Riesenbeck) auf Rang sieben. Zwar blieb der 54-Jährige auf seinem Wallach Cool Down 7 ebenfalls fehlerfrei, er benötigte aber 73,05 Sekunden für den Parcours. Daniel Deußer (Mechelen) wurde auf Cornet D'Amour Neunter (1/81,20).