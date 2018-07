CHIO: Ward gewinnt Preis von NRW - Tebbel Vierter

Aachen (SID) - Einen Tag nach dem Erfolg mit der deutschen Equipe im Nationenpreis hat Springreiter Maurice Tebbel (Emsbüren) beim CHIO in Aachen das Podest im Preis von Nordrhein-Westfalen knapp verpasst. Der 24-Jährige blieb am Freitag auf Don Diarado zwar fehlerfrei, war in 49,29 Sekunden im zweiten Umlauf aber zu langsam und wurde Vierter.

Maurice Tebbel verpasste das Podest beim Preis von NRW © SID

Der Sieg ging an den zweimaligen Mannschafts-Olympiasieger McLain Ward (0/46,95) aus den USA auf Clinta vor dem französischen Team-Olympiasieger von Rio, Kevin Staut (0/48,16), auf Reveur de Hurtebise. Dritter wurde der Ire Cameron Hanley (0/48,49) auf Eis Isaura.

Zuvor hatte Philipp Weishaupt (Riesenbeck) an seinem 33. Geburtstag auf Lesson Peak mit zwei fehlerfreien Runden den Sieg im VBR-Preis geholt.

Der Preis von Nordrhein-Westfalen war die dritte und letzte Qualifikation für den Großen Preis von Aachen am Sonntag (13.30 Uhr), den Weishaupt 2016 gewonnen hatte. Dieser ist Bestandteil der Grand-Slam-Serie, die außerdem noch in Genf und Spruce Meadows/Kanada sowie seit 2018 auch in 's-Hertogenbosch/Niederlande Station macht.

Gewinnt ein Reiter drei dieser vier Springen nacheinander, erhält er eine Million Euro Preisgeld. Der Einzige, der dies bislang schaffte, war 2014/15 der Brite Scott Brash. Entscheidet ein Reiter sogar nun auch alle vier Springen für sich, gibt es noch einmal eine Million Euro als Bonus obendrauf.