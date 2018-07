CHIO: Werth im Grand Prix nur 17. - USA führen im Nationenpreis vor Deutschland

Aachen (SID) - Die deutsche Dressur-Equipe muss beim CHIO in Aachen um den siebten Sieg in Serie im Nationenpreis bangen. Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) leistete sich auf Emilio im Grand Prix am Donnerstag viele Fehler und kam mit 72,516 Punkten nur auf Rang 17. Damit lieferte sie auch das Streichergebnis für die deutsche Mannschaft. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Laura Graves auf Verdades (80,606), deren Team auch die Führung in der Nationenwertung übernahm (231,988).

Werth will ihren vierten Triumph in Paris feiern © SID

Titelverteidiger Deutschland lauert aber direkt dahinter mit 229,798 Punkten. Das dänische Team folgt hinter dem Spitzenduo schon mit deutlichem Abstand (223,106). Die Entscheidung fällt am Samstag (8.30 Uhr) im Grand Prix Special.

"Da muss ich auch erst einmal eine Nacht drüber schlafen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was war", sagte Werth: "Aachen, Nationenpreis, da stelle ich mir natürlich was anderes vor. Aber gut, es geht ja am Samstag auch noch weiter."

Team-Weltmeisterin Helen Langehanenberg (Billerbeck) glänzte hingegen mit Damsey nur 29 Tage nach der Geburt ihrer zweiten Tochter mit 77,034 Punkten und wurde Dritte hinter der Dänin Cathrine Dufour auf Cassidy (78,494). Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) verpasste auf Dalera mit 76,848 Punkten das Podest als Vierte nur knapp. Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (75,916/Framersheim) landete auf Rang sechs.