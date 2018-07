CHIO in Aachen: Deutsche Springreiter gewinnen Nationenpreis

Aachen (SID) - Die deutschen Springreiter haben zum dritten Mal in Folge den Nationenpreis beim CHIO in Aachen gewonnen. In der Besetzung Simone Blum mit Alice, Laura Klaphake mit Catch me if you can, Maurice Tebbel mit Chacco's Son und Marcus Ehning mit Pret a Tout kam die Equipe von Bundestrainer Otto Becker auf vier Fehlerpunkte.

Deutsche Springreiter mit Laura Klaphake auf Platz vier © SID

"Ich hatte den ganzen Tag schon ein gutes Gefühl", sagte Bundestrainer Otto Becker: "Das ist eine geile Truppe, die zusammenhält und kämpft." Klaphake ergänzte im WDR: "Ich kann das Gefühl noch gar nicht richtig beschreiben. Hut ab vor Markus, er hat Nerven wie Drahtseile."

Die Plätze zwei und drei belegten Irland und die Niederlande. Deutschland gewann den Nationenpreis zuletzt 2016 und 2017. In diesem Jahr traten die deutschen Reiter zu Ehren des in der vergangenen Woche verstorbenen Hans Günter Winkler mit Trauerflor an.