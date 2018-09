CHL: München holt zweiten Sieg im zweiten Spiel

Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat in der Champions Hockey League (CHL) am zweiten Spieltag den zweiten Sieg eingefahren. Die Münchner feierten nach dem Auftakterfolg bei Junost Minsk am Freitag mit einem 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen den elfmaligen finnischen Titelträger TPS Turku am Sonntag den ersten Heimsieg der CHL-Saison.

Red Bull München tritt zum Auftakt gegen Berlin an © SID

Neuling Nürnberg Ice Tigers musste beim finnischen Meister Kärpät Oulu hingegen Lehrgeld zahlen, der Play-off-Halbfinalist ging in der Oulun-Energia-Arena mit 3:9 (0:2, 2:4, 1:3) unter. Bereits die zweite Pleite kassierte Vizemeister Eisbären Berlin. Vor heimischem Publikum verloren die Berliner gegen den tschechischen Titelträger Kometa Brünn knapp mit 2:3 (0:0, 1:3, 1:0).

München liegt in der Gruppe B trotz der maximalen Punktausbeute aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf dem zweiten Platz hinter den Malmö Redhawks, die ebenfalls sechs Zähler auf dem Konto haben. Nürnberg (3) rutschte auf Platz drei in der Gruppe F ab und Berlin ist mit null Punkten Letzter der Gruppe D.

Mads Christensen war zweimal, Trevor Parkes und Justin Shugg je einmal für die Münchner erfolgreich. Martin Buchwieser und Colin Smith trafen für die Berliner, Leonhard Pföderl, William Acton und Brandon Buck für die Nürnberger.

Der Tabellenerste und -zweite der acht Gruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale (ab 6. November), das im K.o-Modus mit Hin- und Rückspiel ausgespielt wird. Nur das Finale (5. Februar) wird in nur einem Spiel entschieden. Bislang hat noch kein deutscher Vertreter den Sprung ins Viertelfinale geschafft. München scheiterte in der vergangenen CHL-Spielzeit im Achtelfinale am SC Bern.