CL-Viertelfinale: Sieger Bayern-Chelsea gegen Sieger Neapel/Barca - Leipzig gegen Atletico

Köln (SID) - Sollte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren, trifft der Doublegewinner aus Deutschland auf den Sieger aus SSC Neapel-FC Barcelona. RB Leipzig muss sich nach dem bereits perfekten Einzug in die Runde der letzten Acht mit Atletico Madrid auseinandersetzen.

Alaba (l.) und Müller ziehen mit Ribery gleich © SID

Im Halbfinale könnten die Bayern im Falle eines Weiterkommens auf den Sieger ManCity-Real oder den Sieger aus Juventus Turin Olympique Lyon treffen. Leipzig müsste in der Vorschlussrunde gegen den Sieger aus Atalanta Bergamo/Paris St. Germain antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Die vier noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele sind für den 7./8. August angesetzt, die Heimvereine dürfen ihre Spiele laut UEFA-Entscheid jeweils im eigenen Stadion austragen. Die Viertelfinals sind für den 12. bis 15. August, die Halbfinals für 18./19.8., das Endspiel für 23.8 terminiert. Alle Spiele werden um 21.00 Uhr MESZ angepfiffen.

Viertel-, Halb- und Finale werden als K.o.-Turnier in Lissabon ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind Benficas Estadio do Sport Lisboa e Benfica, wo auch das Finale steigt, und Sportings Estadio Jose Alvalade.