CONCACAF-Kopie der Lissaboner Champions-League-Blase

Los Angeles (SID) - Mit einer Kopie der Lissaboner Champions-League-Bubble in den USA will der Fußball-Verband für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (CONCACAF) trotz der Corona-Pandemie seine Königsklasse doch noch abschließen. Die CONCACAF gab einen Plan nach Vorbild des Endturniers für die europäische Champions League im vergangenen Sommer in Portugals Hauptstadt bekannt.

Demnach sollen vom 15. bis 22. Dezember alle acht im CONCACAF-Wettbewerb verbliebenen Teams in einer noch nicht feststehenden US-Stadt zusammengezogen werden und einen Sieger ermitteln. Geplant sind drei Viertelfinal-Rückspiele sowie ein einzelnes K.o.-Spiel für das noch nicht begonnene vierte Viertelfinale. Die anschließenden Halbfinals und das Endspiel sollen ebenfalls nur in jeweils einer einzigen Begegnung entschieden werden.

Zur Absicherung der "Blase" gegen Infektionen mit dem Coronavirus kündigte die CONCACAF ein umfangreiches Hygienekonzept an. Wichtigster Bestandteil dabei sind engmaschige Testungen aller beteiligten Teams und Betreuerstäbe.