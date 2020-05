CONI-Chef rechnet mit Neustart der Serie A am 13. Juni

Rom (SID) - Die italienische Serie A darf auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 13. Juni hoffen. Dieses Datum stellte Giovanni Malago, Chef von Italiens Olympischem Komitee (CONI), in Aussicht. "Zu 99 Prozent starten wir am 13. Juni wieder. Wir tun alles, um den Fußball in die Lage zu versetzen, in voller Sicherheit neu zu beginnen", sagte Malago im Interview mit Radio 2.

Malago plädiert für einen Verzicht auf die Titelvergabe © SID

Der Ball rollt in Italien aufgrund der Coronavirus-Pandemie seit dem 9. März nicht mehr. Zwölf Spieltage stehen noch aus. Die italienische Regierung will am kommenden Montag über den Neubeginn der Serie A entscheiden.