CONMEBOL mit Bitte erfolgreich: FIFA verschiebt WM-Qualifikationsspiele

Asuncion (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Bitte der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL erhört und verschiebt die anstehenden Qualifikationsspiele für die WM 2022. Wann die Begegnungen, die im Länderspielfenster vom 23. bis 31. März über die Bühne gehen sollten, stattfinden werden, ist noch offen. Auch die Copa Libertadores, das südamerikanische Pendant zur Champions League, wurde vorerst ausgesetzt.

Auch Messi (l.) und Suarez sind in Europa aktiv © SID

"Die südamerikanischen Teams riskieren, dass sie auf einige Spieler verzichten müssen, die in Europa aktiv sind und nach ihrer Ankunft aus Ländern mit hoher Infektionszahl in Quarantäne geschickt werden könnten", hatte CONMEBOL in einer Mitteilung zur WM-Qualifikation argumentiert. Die zehn Landesverbände, darunter der brasilianische und argentinische, hätten sich wegen der Coronakrise mit dem Anliegen an die CONMEBOL gewandt.

Zahlreiche südamerikanische Profis spielen bei europäischen Klubs. Allein im argentinischen Kader stehen sechs Spieler, die in Italien unter Vertrag stehen, dem in Europa am stärksten betroffenen Land.