COVID-19-Fall bei Gosens-Klub Atalanta

Köln (SID) - Die Anzahl der Corona-Infektionsfälle in der Serie A nimmt weiter zu. Bei Atalanta Bergamo, Klub des deutschen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens, ist ebenfalls ein positiver Fall gemeldet worden.

Daraufhin sagte Trainer Gian Piero Gasperini eine am Samstag geplante Pressekonferenz im Hauptquartier des Klubs in Bergamo ab. Der Name des Betroffenen wurde nicht bekannt gegeben.

Bergamo zählte im Frühjahr zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Städten Italiens. Auch Trainer Gasperini hatte sich im Frühjahr mit dem Coronavirus angesteckt.