Cacau über Rassismus: Minderheit darf unser Spiel nicht zerstören

München (SID) - Der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau fordert im Kampf gegen Rassismus noch mehr Zivilcourage. "Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Minderheit unser Spiel und am Ende unsere Gesellschaft zerstört, weil sie ihrem Gedankengut freien Lauf lässt, sondern: Die Mehrheit muss dagegen arbeiten und dagegen wirken, damit wir weiterhin friedlich in Deutschland in unsere Fußballstadien gehen können", sagte der frühere Nationalspieler im Interview mit RTL/ntv.

Cacau äußerte sich zu den jüngsten Vorfällen © SID

Die jüngsten rassistischen Vorfälle um Leroy Kwadwo vom Drittligisten Würzburger Kickers und um Jordan Torunarigha von Hertha BSC würden ihn "traurig und wütend machen, dass so etwas auch in unseren Stadien passiert. Das darf nicht sein. Dagegen muss man angehen", ergänzte Cacau (38).

Er selbst habe in seiner Karriere "nie Rassismus erlebt. Ich habe aber das Gefühl, dass er seit einiger Zeit zunimmt."