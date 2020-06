Caddies positiv: Golfer Koepka und McDowell sagen Start ab

Köln (SID) - Der viermalige Major-Gewinner Brooks Koepka (USA) und der frühere US-Open-Gewinner Graeme McDowell (Nordirland) haben ihre Teilnahme am PGA-Turnier in Cromwell/Connecticut abgesagt. Die Caddies beider Topspieler wurden kurz vor dem Turnierstart am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet.

Brooks Koepka wird nicht am am PGA-Turnier teilnehmen © SID

Nach mehrmonatiger Corona-Zwangspause hatte der Golf-Zirkus Mitte des Monats in Fort Worth/Texas wieder den Betrieb aufgenommen. Die European Tour wird Ende Juli starten.