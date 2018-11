Calmund feiert 70. Geburtstag

Leverkusen (SID) - Bundesliga-Urgestein Reiner Calmund feiert am Freitag (23. November) seinen 70. Geburtstag. Der frühere Manager und Geschäftsführer des Fußball-Erstligisten Bayer Leverkusen, der am 23. November 1948 in Brühl bei Köln geboren wurde, lebt heute in Saarlouis und arbeitet unter anderem als Sky-Experte.

Calmund war fast 30 Jahre bei Bayer Leverkusen aktiv © SID

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft war Calmund knapp 30 Jahre für Bayer 04 aktiv, zunächst als Jugendleiter und Stadionsprecher, bis 1988 war er außerdem Vorstandsmitglied. Anschließend übernahm Calmund den Posten des Managers der Profifußballabteilung und wurde 1999 schließlich Geschäftsführer der Bayer 04 Leverkusen Fußball-GmbH, ehe er den Werksklub 2004 verließ.

Die größten Erfolge der Leverkusener während Calmunds Engagement waren der Gewinn des UEFA-Cups 1988 und des DFB-Pokals 1993 sowie die Teilnahme am Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid. Zu seinen Verdiensten um den Verein gehören die Verpflichtungen von Bernd Schuster, Ulf Kirsten, Michael Ballack und Rudi Völler. Nach seinem Ausscheiden bei Bayer machte sich Calmund unter anderem als Kolumnist, TV-Experte und Juror in diversen Kochshows einen Namen.