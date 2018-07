Camilleri löst Marchionne als Ferrari-Chef ab

Turin (SID) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/Ferrari) hat einen neuen Chef. Der Schweizer Louis Carey Camilleri, bislang Aufsichtsratsboss des Tabakkonzerns Philip Morris International, tritt die Nachfolge des Italo-Kanadiers Sergio Marchionne an. Der Wechsel an der Spitze war notwendig, da sich Marchionnes Gesundheitszustand wegen Komplikationen nach einem chirurgischen Eingriff in den vergangenen Tagen verschlechtert hatte.

Sergio Marchionne soll vor einer Ablösung stehen © SID

Marchionne war auch Konzernchef von Fiat Chrysler (FCA). Diesen Posten übernimmt an sofort Mike Manley. Der 54-jährige Brite war bislang Boss der Marke Jeep, die zu FCA gehört.

Eigentlich hatte Marchionne erst 2019 die FCA-Führung aufgeben sollen. Als Ferrari-Chef wollte der 66-Jährige darüber hinaus im Amt bleiben. Ende Juni unterzog er sich allerdings einer Schulteroperation. In den vergangenen Tagen kursierten bereits Gerüchte, wonach Marchionne den Konzern wegen gesundheitlicher Probleme verlassen könnte.

Nach mehreren Stationen bei Verpackungsfirmen übernahm der Anwalt und Wirtschaftsprüfer 2004 das Zepter bei Fiat. Unter seiner Führung fusionierte der Konzern Fiat mit dem US-Autobauer Chrysler. Der Konzern FCA ist an der Wall Street notiert. Marchionne ist seit 2014 Ferrari-Präsident. Er hatte den langjährigen Chef Luca di Montezemolo ersetzt.