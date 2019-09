Campbell verpasst Hürden-Finale - Favorit Warholm glänzt

Doha (SID) - Luke Campbell (Frankfurt) hat bei seiner WM-Premiere den Finaleinzug über 400 m Hürden verpasst. In seinem Halbfinallauf kam der 24-Jährige in glatten 50 Sekunden auf Platz sechs und schaffte es damit auch über die Zeitregel nicht in den Endlauf am Montag (21.40 Uhr MESZ).

Luke Campbell verpasst das Hürden-Finale in Doha © SID

Campbell lief direkt neben Norwegens Topfavoriten Karsten Warholm, der in 48,28 Sekunden die schnellste Halbfinalzeit erzielte und damit seine Ambitionen auf die erfolgreiche Titelverteidigung unterstrich. Auch der starke US-Amerikaner Rai Benjamin (48,52) und Lokalmatador Abderrahman Samba (48,72) überzeugten. Der deutsche Meister Constantin Preis (Sindelfingen) war bereits am Freitag im Vorlauf ausgeschieden.

Gerade Warholm und Benjamin könnten bei der Jagd nach Gold auch den Weltrekord des US-Amerikaners Kevin Young (46,78) von den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona gefährden. Warholm hat sich in diesem Jahr mit dem Europarekord von 46,92 Sekunden auf Platz zwei der "ewigen" Bestenliste geschoben.