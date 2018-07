Can bei Juve vorgestellt: Prophezeiung wurde wahr

Turin (SID) - Für den deutschen Fußball-Nationalspieler Emre Can hat sich durch den Wechsel zu Juventus Turin eine Prophezeiung bewahrheitet: "Mein erster Trainer, als ich anfing Fußball zu spielen, kommt aus Italien und ist ein großer Juventus-Fan. Ich erinnere mich: Als ich zwischen sechs und acht Jahre alt war, meinte er zu mir, eines Tages wirst du für Juventus spielen, und jetzt bin ich hier", sagte Can bei seiner Vorstellung am Montag.

Emre Can ist bei Juventus Turin vorgestellt worden © SID

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb bei Juve einen Vertrag bis 2022. Obwohl Can nach eigener Aussage Angebote von anderen Vereinen hatte, entschied er sich für Juventus, weil die alte Dame "über viele Jahre Kontakt zu mir gehalten hat. Der Verein hat große Ziele, und ich möchte ein Teil davon sein", sagte Can.