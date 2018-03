Can will mehr Verantwortung tragen

Düsseldorf (SID) - Emre Can will nach guten Leistungen beim FC Liverpool auch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mehr Verantwortung tragen. "Mein Ziel ist, noch viel, viel öfter zu spielen, Führung zu übernehmen", sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). "Ich bin jetzt ein paar Jahre dabei. Bisher habe ich nicht immer auf meiner Position spielen können, deshalb konnte ich vielleicht auch nicht immer unter Beweis stellen, was ich kann."

Bereit für mehr Verantwortung: Emre Can © SID

Dies will der 24-Jährige allerdings nicht als Forderung an Bundestrainer Joachim Löw gewertet wissen. "Verstehen sie mich nicht falsch", sagte er, "ich spiele dort, wo ich spielen soll. Und wenn der Trainer sagt, ich soll ins Tor gehen, dann mache ich auch das."

Obwohl Can glaubt, seine Wertschätzung in England werde über kurz oder lang auch in der Heimat ankommen, erwägt er eine Rückkehr in die Bundesliga. "Klar, sie würde mich reizen, wieso nicht?" Doch er müsse ehrlich sagen, "dass das Niveau in den vergangenen Jahren nachgelassen hat. Das hängt natürlich mit dem Geld zusammen. Die Premier League hat die Power, mehr Geld für die Spieler auszugeben als die Bundesliga. Das ist für Spieler schon sehr, sehr wichtig."

Cans Vertrag in Liverpool läuft am Saisonende nach vier Jahren aus. Für die Nationalmannschaft hat er bislang 20 Spiele (ein Tor) absolviert, er steht auch im 26-köpfigen Kader für die Länderspiele gegen Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf und gegen Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Berlin.