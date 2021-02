Carrasco zurück auf der Rennstrecke: "Erster Tag beendet"

Köln (SID) - Fünf Monate nach ihrem folgenschweren Sturz in Estoril/Portugal ist Motorrad-Pilotin Ana Carrasco auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Die Spanierin, 2018 Weltmeisterin in der Supersport-300-Klasse, drehte am Mittwoch in Barcelona Runden auf ihrer Kawasaki Ninja.

Bei Carrasco waren im September sieben Wirbel beschädigt worden. Als Erinnerung an die Operation hat die erste Straßen-Weltmeisterin der Geschichte eine 40 Zentimeter lange Narbe auf dem Rücken behalten.

"Erster Tag auf der Strecke beendet. Ich freue mich sehr, nach so langer Zeit wieder bei meinem Team zu sein und bin mit dem ersten Gefühl auf meiner Kawasaki 400 zufrieden", schrieb die 23-Jährige bei Instagram. Die frühere Moto3-Fahrerin wird auch in der neuen Saison in der Supersport-300-Klasse antreten.

Auch MotoGP-Stars waren am Mittwoch auf dem Circuit de Catalunya unterwegs, unter anderem Weltmeister Joan Mir (Spanien/Suzuki), Jack Miller (Australien/Ducati), Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) und Alex Marquez (Spanien/Honda).