Catch me if you can: Klaphakes WM-Pferd nach Tschechien verkauft

Mühlen (SID) - Springreiterin Laura Klaphake, Mitglied der mit Bronze dekorierten deutschen Equipe bei den Weltreiterspielen in Tryon, muss künftig auf ihr Erfolgspferd Catch me if you can verzichten. Besitzer Paul Schockemöhle hat die zehnjährige Stute für eine zweistellige Millionensumme an die Tschechin Anna Kellnerova verkauft. Das melden das Fachmagazin St. Georg und die Stuttgarter Nachrichten.

Erfolgspferd Catch me if you can wechselt den Besitzer © SID

"Wir sind natürlich alle sehr enttäuscht", sagte Bundestrainer Otto Becker dem SID:" Laura und Catch me waren eine große Hoffnung Richtung Tokio. Jetzt muss sie ganz neu aufbauen, das ist nicht einfach." Er sei vor allem darüber enttäuscht, "dass offenbar nur die wirtschaftliche Seite entschieden hat", sagte Becker: "Laura lebt in Mühlen, sie ist jeden Tag dort im Stall, hat seit Jahren mit dem Pferd gearbeitet, da hatten wir schon gehofft, dass anders entschieden wird."

Die 21-jährige Kellnerova hatte Anfang 2018 bereits den bis dahin ebenfalls von Klaphake gerittenen Wallach Silverstone von Schockemöhle gekauft. Klaphake hat derzeit noch die jungen Pferde Camalita, Qualidam, Bantou und Carmina zur Verfügung. Mit Catch me if you can hatte sie seit vier Jahren überaus erfolgreich gearbeitet.