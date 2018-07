Cejka in Kanada auf Rang 65 - Johnson gewinnt

Oakville (SID) - Der Münchner Golf-Profi Alex Cejka ist bei den Canadian Open am letzten Tag noch auf den 65. Rang zurückgefallen. Der 47-Jährige spielte zum Abschluss eine 72 und damit Platzstandard, in der Gesamtwertung verlor er zwölf Plätze. Nach zwei Runden hatte Cejka noch auf dem 15. Rang gelegen. Stephan Jäger (München) beendete das Turnier auf dem geteilten 71. Platz.

Nicht mehr in Schwung: Alex Cejka © SID

Der Sieg bei dem 6,2-Millionen-Dollar-Event ging an den Weltranglistenersten Dustin Johnson. Der Amerikaner gewann mit 265 Schlägen (68+66+65+66) vor den Südkoreanern An Byeong Hun und Kim Whee, die jeweils drei Schläge mehr benötigten. Für Johnson, der eine Woche zuvor bei den British Open in Carnoustie noch den Cut verpasst hatte, war es der 19. Titel seiner Karriere.