Celta-Star Sisto von Spanien nach Dänemark "geflüchtet"

Köln (SID) - Wegen eines massiven Verstoßes gegen die Corona-Ausgangssperre in Spanien erwarten den dänischen Nationalspieler Pione Sisto von Erstligist Celta Vigo drastische Sanktionen durch seinen Klub. Der 25-Jährige verließ spanischen Medienberichten trotz des Ausgehverbots sein Haus und fuhr mit seinem Auto über fast 3000 km quer durch Europa in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Celta erhielt erst nachträglich Kenntnis von Sistos "Flucht" und kündigte umgehend eine Strafe für den Außenstürmer an.