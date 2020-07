Center LeBlanc verlängert bei den Augsburger Panthern

Köln (SID) - Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit ihrem Topcenter Drew LeBlanc um zwei Jahre verlängert. Der 31-Jährige erklärte sich angesichts der Coronakrise zu einem Verzicht auf Teile seines Gehalts bereit.

Tray Tuomie verlängert in Augsburg bis 2021 © SID

In der vergangenen Saison war LeBlanc mit 49 Punkten (elf Tore und 38 Assists) in nur 42 Spielen der Topscorer der Panther. In seinen mittlerweile fünf Spielzeiten absolvierte der US-Amerikaner 257 DEL-Spiele für Augsburg und kam dabei auf 65 Tore und 167 Assists.