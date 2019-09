Champions-League-Auftakt bei BVB: Oberschenkelverletzung bei Barcas Alba

Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Jordi Alba vom FC Barcelona hat beim Auftakt der Champions League bei Borussia Dortmund (0:0) eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten. Dies teilte der spanische Meister am Mittwoch mit, ohne genaue Angaben zur Ausfallzeit zu machen. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger war in Dortmund in der 40. Minute durch Sergi Roberto ersetzt worden.