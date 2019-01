Champions League: BVB-Achtelfinale im Wembley-Stadion

London (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bestreitet sein Hinspiel im Achtelfinale der Champions League (13. Februar) im Wembley-Stadion. Das teilte Gegner Tottenham Hotspur am Mittwoch mit. Das neue Stadion an der White Hart Lane ist immer noch nicht fertig. Ursprünglich wollte der Klub seit September 2018 dort spielen.

Entschulidgt sich bei den Fans: Spurs-Boss Daniel Levy © SID

"Ich möchte mich bei unseren Fans entschuldigen und mich für die anhaltende Geduld bedanken", sagte Spurs-Boss Daniel Levy und kündigte weitere Informationen für die kommenden zwei bis drei Wochen an. Das Rückspiel in Dortmund findet am 5. März statt.