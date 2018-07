Champions League: Bamberg startet mit zwei Heimspielen

Mies (SID) - Für den neunmaligen deutsche Basketballmeister Brose Bamberg stehen beim Debüt in der Champions League zunächst zwei Heimspiele in der Gruppenphase auf dem Programm. Das Team von Trainer Ainars Bagatskis empfängt am ersten Spieltag (10. Oktober) zunächst Montakit Fuenlabrada aus Spanien. Eine Woche später geht es gegen JDA Dijon (Frankreich). Spielbeginn ist jeweils um 20.00 Uhr.

Bamberg mit Ricky Hickman startet vor heimischer Kulisse © SID

Der Basketball-Weltverband FIBA veröffentlichte am Freitagabend den Spielplan. Zum ersten Duell mit Bambergs früherem Trainer Luca Banchi und AEK Athen kommt es am 24. Oktober (18.30 Uhr). Die weiteren Gegner in der Staffel C sind CEZ Nymburk/Tschechien, Hapoel Jerusalem/Israel, Eskisehir/Türkei und ein Qualifikant.

Für die MHP Riesen Ludwigsburg geht es in der Gruppe A am 10. Oktober in die Türkei zu Banvit, die Telekom Baskets Bonn starten in der Gruppe B ebenfalls auswärts bei Iberostar auf Teneriffa (9. Oktober). In der dritten und letzten Qualifikationsrunde trifft medi Bayreuth am 4. Oktober auf Torun/Polen, Norrköping/Schweden, Minsk/Weißrussland oder Estudiantes/Spanien.

In der zur Saison 2016/17 eingeführten Champions League treten in der Hauptrunde 32 Teams an, gespielt wird in vier Achtergruppen. Die jeweils vier besten Mannschaften jeder Gruppe kommen weiter. Im Achtelfinale und im Viertelfinale gibt es Hin- und Rückspiele. Die verbleibenden vier Klubs nehmen am Final Four (3. bis 5. Mai) teil.