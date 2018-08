Champions League: Bayern gegen Benfica, BVB gegen Atletico

Monaco (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Bayern München und Vize Schalke 04 haben bei der Auslosung der Gruppenphase für die Champions League attraktive, aber durchweg lösbare Gegner erwischt. Auf Borussia Dortmund und Debütant TSG Hoffenheim warten dagegen etwas schwerere Aufgaben.

Bayern München trifft unter anderem auf Benfica © SID

Die Bayern treffen in Gruppe E auf Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen. Vizemeister Schalke bekommt es in Gruppe D mit Lokomotive Moskau und den Ex-Schalkern Benedikt Höwedes und Jefferson Farfan, dem FC Porto und Galatasaray Istanbul zu tun.

Der BVB muss sich derweil in Gruppe A mit Atletico Madrid, AS Monaco und dem FC Brügge auseinandersetzen. Hoffenheim trifft bei seiner Premiere in der Königsklasse auf den englischen Meister Manchester City, Schachtjor Donezk und Olympique Lyon.

Der erste Spieltag steigt am 18./19. September, die Gruppenphase endet am 11./12. Dezember. Das Finale findet am 1. Juni 2019 im Estadio Metropolitano von Madrid statt.