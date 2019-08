Champions League: Dortmund-Barcelona gleich zum Auftakt

Köln (SID) - Gleich zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase kommt es zum Schlagerspiel zwischen dem deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund und dem spanischen Meister FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi. Das geht aus der Ansetzung hervor, die wenige Stunden nach der Auslosung am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Dortmund empfängt die Katalanen in der Gruppe F demnach am 17. September um 21.00 Uhr. Das Auswärtsspiel steigt am 27. November im Camp Nou.

Reus und der BVB empfangen zum Auftakt der CL Barcelona © SID

In der Gruppe B trifft der deutsche Rekordmeister Bayern München zum Auftakt am 18. September auf den serbischen Meister Roter Stern Belgrad. Die Duelle mit dem englischen Topklub Tottenham Hotspur steigen am 1. Oktober in London sowie am 11. Dezember in München.