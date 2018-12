Champions League: Erste Niederlage für Friedrichshafen

Köln (SID) - Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat sein zweites Gruppenspiel in der Champions League klar verloren. Zwei Tage nach der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel bei den Alpenvolleys Haching (2:3) unterlag die Mannschaft von Trainer Vital Heynen in Frankreich Chaumont VB 0:3 (15:25, 23:25, 18:25). Friedrichshafen hatte sein Auftaktspiel in der Gruppe C gegen Volley Ljubljana/Slowenien gewonnen (3:0).

Der VfB Friedrichshafen hat 0:3 verloren © SID

In der Gruppe A gelang den United Volleys Frankfurt am 2. Spieltag der erste Erfolg. Der Vierte der Bundesliga schlug den neunmaligen türkischen Meister Halkbank Ankara 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).