Champions League: FC Bayern im Halbfinale gegen Real Madrid

Nyon (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München bekommt es im Halbfinale der Champions League mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im Schweizer Nyon.

Die Bayern bekommen es mit Real Madrid zu tun © SID

Das Hinspiel in München findet am Mittwoch, dem 25. April, statt, das Rückspiel steigt am 1. Mai (Dienstag) in der spanischen Hauptstadt. Im zweiten Halbfinale trifft der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp auf AS Rom. Das Endspiel steigt am 26. Mai in Kiew.