Champions-League-Finale: Polizei setzt Drohnen zur Überwachung ein

Madrid (SID) - Anlässlich des Endspiels in der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur wird die Madrider Polizei mehr Sicherheitskräfte als jemals zuvor bei einer Sportveranstaltung einsetzen. Neben rund 4700 Sicherheitskräften nutzt die Polizei auch Drohnen zur Überwachung, um bei Konflikten der beiden Fangruppen schnellstmöglich eingreifen zu können.

Die Madrider Polizei setzt auf hohe Sicherheitsmaßnahmen © SID

"Das Finale der Champions League ist ein Schaufenster, sie werden uns aus der ganzen Welt zusehen. Die Polizei will dabei ein gutes Bild von Spanien als sicheres und gastfreundliches Land vermitteln", sagte Polizeichef Francisco Pardo.

Die Madrider Behörden erwarten neben 40.000 englischen Zuschauern im Stadion Wanda Metropolitano zwischen 20.000 und 30.000 Anhänger, die sich während der Partie am Samstag (21.00 Uhr/ Sky und DAZN) in der Stadt aufhalten werden.

Das englische Duell wurde als Hochrisikospiel eingestuft. Die Anhänger der beiden Fanlager werden an unterschiedlichen Flughafen-Terminals ankommen und treffen sich an separaten Sammelpunkten in der Stadt.