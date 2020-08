Champions League: Qualifikationsspiel wegen Coronafällen abgesagt

Köln (SID) - Das für Dienstag in Nyon geplante Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen KF Drita Gjilan (Kosovo) und dem FC Linfield (Nordirland) ist aufgrund eines weiteren Coronafalls abgesagt worden. Das teilte die UEFA mit. Ein zweiter Spieler des kosovarischen Teams wurde positiv auf das Virus getestet, die Schweizer Gesundheitsbehörden haben daraufhin in Absprache mit der UEFA das Team in Quarantäne geschickt.